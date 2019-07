Genforeningen markeres med festival, vandreture og DM i adventurerace

- Selv om Genforeningen fandt sted for 100 år siden, så vidner de mange vidt forskellige ansøgninger om, hvor tæt på det hele alligevel er. Vi er ude i alle kroge af kommunen, og vi har repræsenteret snart set alle typer begivenheder. Genforeningsåret er folkeligt forankret - lige præcis som det gerne skulle være, siger Stephan Kleinschmidt (SP), der er formand for udvalget for kultur, idræt, handel og turisme.

Sønderborg: Det bugner med kreative påfund og ideer blandt foreninger og organisationer for, hvordan det skal markeres i Sønderborg Kommune, at det i 2020 er 100 år siden, Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Sønderborg Kommune har vagt at støtte 17 projekter i anden ansøgningsrunde for puljen Genforeningen 2020. Der var 25 ansøgninger med ansøgninger til i alt 810.792 kroner. Der er delt 350.000 kroner ud.

Lysabild Sogneforening: Afstemningsfest, 4850 kr. Broagerlands lokalhistoriske arkiv: Genforeningen på Broagerland, 32.500 kr. Back to the Roots: Genforeningsuge Rinkenæs Skole, 30.000 kr. Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot: Historiefestival, 34.000 kr. Alssund Fotoklub: Fotoudstilling, 10.100 kr. Fodslaw Sønderborg: Vandreture med foredrag, 8.600 kr. Nordals Folkedansere: Folkedans-arrangementer på Als, 20.000 kr. Nordborg Handel: Musik til sønderjysk kaffebord, 4000 kr. Sønderjyllands Amatør Symfoniorkester: Klassisk Koncert i Sønderborg, 15.000 kr. Sundeved Husholdningsforening: Foredrag for kvinder "Fra Hausfrau til Husmor", 3650 kr. Sct. Marie Kirke: Foredragskoncert "Istedløven", 8000 kr. Dansk Amatør Teater og Scenekunst: Teaterworkshops og teaterforestillinger for unge, 30.000 kr. Forfattergruppen Alssund: Bogudgivelse, 19.300 kr. Blue Donkey: Dokumentar om markeringen af 100-året for Genforeningen i Sønderborg Kommune, 30.000 kr. Dybbøl Sogn: Sønderjysk førsteopførsel af Kate Ingeborg Hansens strygekvartet, 'Slesvig', 30.000 kr.

Sang og adventurerace

Blandt modtagerne er Forsamlingsgården Sundeved, som har fået 30.000 kroner til en række genforenings-arrangementer. Forsamlingsgården vil blandt andet holde sønderjysk kaffebord den 9. februar 2020 for 150 personer og arrangere foredrag.

- I tysk tid var der et meget stort dansk mindretal omkring Forsamlingsgården i Sundeved. Selvom det var forbudt, sang man dansk i forsamlingsgården. Der stod vagter udenfor, som advarede, hvis der kom gendarmer, og så slog forsamlingen over i tysk, fortæller Tage Schmidt fra forsamlingsgården.

Det markeres med et arrangement, hvor Kor 92 skal synge danske sange. På et tidspunkt vil en vagt komme ind og råbe 'Gendarmerne kommer'. Herefter vil et andet kor synge tyske sange. Forsamlingsgården har endnu ikke budgettet for alle arrangementerne på plads, så øvrige sponsorater modtages gerne, oplyser Tage Schmidt.

Idrætshøjskolen i Sønderborg og foreningen Als Adventure har fået støtte på 40.000 kroner til Danmarksmesterskaberne i adventurerace 2020.

- Vi er gået sammen om at holde DM i adventureracing. Det kommer til at køre rundt i hele Sønderjylland og Tyskland. Ruten er hemmelig, indtil starten går. Men ruten kommer til at indeholde udfordringer som løb, cykling, kajak og andre outdooraktiviteter. Adventurerace er en eventyrsport, hvor man ikke ved alt, inden start. Det er en opdagelsesrejse i forhold til et klassisk motionsløb, siger Tobias Bang, der er lærer på Sønderborg Idrætshøjskole.

I løbet af efteråret kan man tilmelde sig løbet, der både får DM-distance, en kort begynderdistance og en mellemdistance. Arrangørerne forventer 300 deltagere, som også er flok fra lokalområdet, som ikke har prøvet disciplinen før. Løbet foregår den 5., 6. og 7. juni 2020.

Genforeningen 2020 Puljen åbner ansøgningsrunde nummer tre med 200.000 kroner den 1. juli 2019. Ansøgningsfrist er 1. oktober 2019. Læs mere om puljen på www.sonderborgkommune.dk/borger/genforeningen-2020