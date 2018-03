Gendarmstien også hårdt medtaget ved Rinkenæs

Rinkenæs: Der er ikke kun på Broagerland, at weekendens voldsomme blæsevejr har sat sine tydelige spor på den 84 kilometer lange Gendarmstien.

Ved Rinkenæs på den del af stien som går fra rensningsanlægget ved Dalsgård og så hen til Sandager, er den også gal. Her er stien flere steder så godt som væk.

- Det er helt normalt, at vejret påvirker vores kyster. Af og til sker der erosion både på Gendarmstien og Alsstien, siger Johanne Burgemann, der i 12 år har været skov- og landskabsingeniør ved Sønderborg Kommune.

Også på den sydlige del af Broagerland ved Busholm er der blevet ædt af kysten. Skrænterne ved Stensigmose har blæsevejret også gjort et indhug i, så stien nu er kommet tættere på kanten.

Her vil en løsning være at rykke stien en anelse længere ind i landet. Noget vejret allerede har tvunget Sønderborg Kommune til at gøre et par gange før.

- Men vi må heller ikke flytte for meget rundt, for så kommer først balladen, fordi der er påvirkning fra to steder - havet samt trykvand fra markerne, siger Johanne Burgemann.