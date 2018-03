Gendarmstien får eget tv-program

På DR4 kan seere over hele landet få et indtryk af, hvordan det er at vandre ad en af landets smukkeste stier. Lokale fortæller i to programmer om seværdigheder og historie - og de medvirkende et inviteret til gallapremiere.

De to udsendelser sendes samlet fra kl. 19 til 20. I den første halve time går turen fra Skovby på Als til Dybbøl Mølle - i den sidste fra møllen til grænsen ved Padborg. Undervejs på ruten - og i udsendelserne - møder TV-holdet lokale beboere, der fortæller om stiens unikke historie, om kanoner, myter og fund fra mammutternes tid, om kunsten, det nye formidlings-stenrev og teglværkernes storhedstid.

Sønderborg: Mandag aften 26. marts kan seere i hele landet gå med på opdagelse på Danmarks første EU-certificerede kvalitetsvandresti - Gendarmstien fra Skovby på Als til Padborg. Det kan de endda gøre hjemme fra lænestolen, idet TV-stationen DK4, der sender to programmer om stien, som er optaget sidste sommer.

Galla for de medvirkende

I udsendelserne fortælles også om muligheder for overnatning, når man vælger at tage turen til fods med blot rygsækken som bagage - og der er alt fra det primitive til det mere komfortable - så mon ikke der vil være seere, der får lyst til også at opleve Gendarmstien på egne ben.

Samtidig med TV-udsendelsen holder stigruppen i Sønderborg Kommune en gallapremiere i Multikulturhuset for inviterede gæster, bl.a. de borgere, der medvirker i optagelserne. Her byder borgmester Erik Lauritzen velkommen, ligesom formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune, Lars Kristensen, deltager.