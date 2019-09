Gendarmløbet kalder

BROAGER: Søndag 8. september går Gendarmløbet over scenen for 17. gang. Der er allerede over 730 tilmeldte, så der kommer flere end sidste år. Starten til powertrail på 29,1 kilometer går klokken 10 ved Broager Hallen. Dernæst følger halvmarathon, ti og fem kilometer løb, børneløb og gådistancer på fem og ti kilometer. Trafikminister Benny Engelbrecht byder velkommen og tager derefter selv benene på nakken og løber ti kilometer. Deltagerne får en mursten som bevis på deltagelsen. Arrangør er BUI Motion. Turene foregår i kuperede, naturskønne omgivelser omkring Gendarmstien på Broagerland. Det kan lade sig gøre at tilmelde sig på selve løbsdagen, hvis man kommer i god tid. Tilbage er blot at håbe på godt vejr på dagen!