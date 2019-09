Gendarmløb overgik sig selv i sin 17. udgave

Rekordmange meldte sig til gendarmløbets forskellige distancer, der samlede folk på tværs af generationer og geografiske tilhørsforhold

BROAGER: For en gangs spillede transportminister Benny Engelbrecht ikke guitar og sang, da gendarmløbets 17. udgave gik over Broagerland søndag. Ministeren varmede - stående på et podium ved hallen iført militær grøn løbeovertræk med sin iPhone på armen - de mange hundrede løbere verbalt op til turen. Selv skulle han løbe ti kilometer og lovede deltagerne, at der i dette tilfælde ikke var nogen fartbegrænsninger. I hallen spillede Riggelsen og Steen et bredt udvalg af kendte sange, som Du er Tilbage. Den kunne være møntet på løberne, der vendte tilbage i målfeltet igen efter overstået dåd. Duoen spillede ufortrødent, selv da der var flest mand ude på ruten og få personer i hallen. Deltagerantallet blev rekordstort. Ved midnat lørdag var der 824 tilmeldte mod 743 sidste år. I løbet af formiddagen blev det tal overgået med mere end 100, da tilmeldingerne stoppede på 849 startnumre. Først startede power trail over 29 kilometer. Det er for de færreste. Dernæst kom turen til halvmaraton og ti kilometer gang. - Vi skal løbe halvmaraton for første gange, så det vigtige er at kunne finde vej, lød det fra ægteparret Nette og Torben Kristensen fra Avnbøløsten. De indstillede deres mobiltelefoner, så de kunne finde ruten og afpasse tempoet og kræfterne til den lange tur i kuperet terræn.

BUI-Motion Gendarmløbet fandt sted for 17. gang. Det er arrangeret af BUI-Motion og går over forskellige distancer som 29 kilometer power trail, halvmarathon, 10 og fem kilometer løb og gang på samme distancer samt et børneløb på to kilometer. Se resultaterne på https://my2.raceresult.com/107984/results?lang=dk

Foto: Claus Thorsted Klaptræet sender løberne afsted i gendarmløbet - her venter koncentrerede halvmarathon-løbere på, brædderne smælder. Foto: Claus Thorsted

Familieforetagende - Vi løber sammen i familien. Det er hyggeligt at komme hjem og være sammen om. Vi var med ude at mærke ruten i går, for vores forældre er med til at arrangere løbet, fortalte Luna Lundsgaard, der er fra København og stod klar bag startsnoren sammen med sin niece Astrid på ni år. Hun bor i Astrup ved Herning. Far Henrik stammer fra Vester Sottrup. Han skulle løbe fem kilometer med sin søster Luna efter børneløbet. Bedsteforældrene Lars og Kirsten Lundsgaard Sørensen fra Vester Sottrup har smittet hele familien med løbeglæde. Gendarmløbets medaljer i form af en lille mursten er sponsoreret af Petersen Tegl. Det største skolehold blev igen Dybbøl Idræts SFO, der fik en stor mursten som tegn på holdsammenholdet. Odense Gymnastikhold deltog med det største voksenhold.

Foto: Claus Thorsted Nette og Torben Kristensen fra Avnbøløsten klar til at løbe halvmarathon for første gang, og det gik godt - hun løb i 2.18 og han i 2.34. Foto: Claus Thorsted

Benjamin den tapre Ved starten på børneløbet var der næsten lige så mange voksne som børn til start. I en klapvogn sad snart to-årige Benjamin Henriksen med far Jesper som rugbrødsmotor bagved. Den etårige dreng må være løbets yngste og stillede til start med sut i munden. Han var lige ved at græde, da han opdagede, han skulle i felten uden mor. Storebror Nicolaj på syv år skulle have lidt opbakning på to kilometer. Det fik han, og lille Benjamin og storebroderen kom glædestrålende i mål. Der var highfive og murstensmedaljer til begge, omend den lille var mest glad for at se sin mor igen. - Jeg løber meget i frikvarteret sammen med andre. Jeg har gået til fodbold, men lige nu går jeg til spejder, fortalte Nicolaj Henriksen, der var iklædt Dybbøl Idræts SFO's grønne trøje og dermed var en del af det største børnehold i gendarmløbet.

Foto: Claus Thorsted Mange voksne stillede op i børneløbet, for gendarmløbet samler familierne. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Andreas Lynge Jacobsen fra Dybbøl Idræts SFO krydser som den første målstregen i børneløbet. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Der kan være brug for moralsk opbakning, selv når man har krydset målstregen i gendarmløbet. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Gendarm for en dag og speaker Jan Marcussen gør klar til at sende børnene afsted ud at løbe to kilometer. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted En mursten med den lille gendarm præget i tegl er gendarmløbets medalje. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Jan Marcussen kommer med praktisk information iført løbets symbolske uniform. Foto: Claus Thorsted