Gemt i tidskapsel: Sådan vaccinerede vi børn i 2018

Gråsten: Hvis kommende generationer om mange, mange år får den tanke at rive det kommende sundhedshus i Gråsten ned, venter en tidskapsel med overraskelser i fundamentet.

I et kobberrør indemuret i den nordlige ende ligger et eksemplar af JydskeVestkysten, statens børnevaccinationsprogram, byrådsmedlem Didde Lauritzens tale, og tegninger af byggeriet. Samt et medlemskort til Brugsen.

Hvad et vaccinationsprogram har tilfælles med et medlemskort til SuperBrugsen, skal finderen nok en tur på lokalhistorisk arkiv for at regne ud. Hvis det altså findes langt ud i fremtiden, kan vedkommende måske her få historien om sundhedshusets langstrakte forløb.

Til grundstensnedlæggelsen onsdag eftermiddag talte flere af deltagerne om, hvordan Sønderborg Kommune allerede for fire år siden drøftede med de to lægehuse i Ulsnæscentret om muligheden for at flytte ind i et sundhedshus.

Men en del af pengene manglede. Økonomien faldt først på plads, da tre investorer, blandt andet SuperBrugsen, gik ind i projektet til i alt 38,5 mio. kroner.

Om tre uger ankommer betonvæggene, hvorefter huset begynder at rejse sig. Hans Christian Jensen, direktør i SIB, forventer rejsegilde i efteråret. Sundhedshuset skal være indflytningsklar 28. februar 2019.