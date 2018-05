Garden spillede for Frederik

Sønderborg: I Sønderborg Garden glæder man sig over at have været repræsentanter for den danske garderkultur i Esbjerg sammen med Varde Garden. De var sammen med 10 andre garder valgt til at underholde ved Royal Run i fem forskellige byer.

Opgaven var at underholde de mange løbere og publikummer forskellige steder på ruten, og første opgave for garden var at spille musik på ruten for "One mile".

Ved 13-tiden ankom HKH Kronprins Frederik til Esbjerg og var klar til start kl. 13.30. På Kronprinsens tredje "One mile" den dag stod Sønderborg Garden klar med fuld musik, da han sammen med militærveteraner passerede garden på halvvejen. Her blev de underholdt med det stemningsfyldte nummer "Highland Cathedral" mens major og fane hilste.

For Sønderborg Garden blev der også mulighed for at spille fødselsdagssang for Kronprins Frederik, da han havde skudt 10 kilometeren i gang.