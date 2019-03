Tidligst til september står byggeriet på Løngang færdig, og Sønderborgs unge får et nyt opholdssted. Her vil være café, mødelokaler og en scene til koncerter. Kommunens unge får lov til at forme stedet fra starten. Ungdomsrådet tager i mod idéer og initiativer, og stemmer om dem, så det gamle andelsmejeris demokratiske ånd lever videre.