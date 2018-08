Gammel kending Kaufmann tog atter titlen som kongen over ringriderkongerne

TANDSLET: Efter fire måneders tørke blev Tandslet ringridning som den første i år for alvor ramt af regnvejr. Det øsede ned over pladsen fra midt om eftermiddagen og frem. Det hindrede ikke de garvede ryttere i at dyste i galgerne, men tilmeldingerne til Tandslet ringridning røg ned på 138, hvilket er et halvt hundrede under sidste års deltagerantal. Claus Hissel, Tumbøl, blev ringriderkonge i Tandslet med den lokale formand Jette Dau Andersen som kronprins og Jesper Hansen, Holsted, som kronprins. Claus Hissel havde i forvejen en kongetitel fra Broager tidligere på sæsonen, så han var selvskrevet til kongeomridningen kaldet Alssundmesterskaberne blandt sæsonens konger.

Her var der 11 deltagere, der hurtigt i regnvejret røg ned på 10 i første runde, otte i anden runde, seks i tredje runde, og så røg fire ryttere ud. Titlen om Alssundmesterskabet stod til sidst mellem Torben Kaufmann, Vollerup, og Sabine Gundersen, Sydals. De missede begge to gange, da hestene skred i mudderet, og ringen var glat, men i tredje forsøg tog Torben Kaufmann stikket hjem, da Sabine Gundersen forinden havde ramt ved siden af. Det er lidt af en veteran, der dermed atter vinder Alssund mesterskabet.

- Jeg kan ikke huske, hvor mange gange, jeg er blevet Alssundmester, men jeg tror, det er fem gange. Vejret gør, hestene skrider en anelse, og sker det lige før galgen, har du ikke lang tid at betænke dig i. Med Alssundmesterskabet har jeg vundet ni titler i år. Det kommer jeg aldrig til at prøve igen. Jeg har deltaget i 27-28 ringridninger i år, siger Torben Kaufmann, der modtog en check på 3000 kroner for dåden med 1000 kroner til nummer to.

Han er blevet Alssundmester seks gange blandt andet tre år i træk 2012-2014.

- Det var en våd omgang, lød det fra Jette Dau Andersen, der havde rigeligt at se til som arrangør og rytter.

Hun holdt dog styr på rækkefølgen og stod distancen som speaker i silende regnvejr, mens mesterskabet blev afviklet før optoget, der afsluttede søndag. Tandslet har ellers haft en herlig fest med masser af mennesker og højt humør, indtil regnen tog over og fik publikum til at fortrække under det legendariske mesterskab.