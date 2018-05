Gamle køretøjer mødes

Lørdag 26. maj er det for 28. gang tid for oldtimerløbet Gråsten-Flensborg - Danmarks største oldtimerløb.

Gråsten: Gråsten by og området omkring Gråsten vil lørdag 26. maj være fyldt med gamle biler, lastbiler, motorcykler, knallerter og traktorer m.m. fra det forrige århundrede.

Her mødes ejerne med deres køretøjer fra først i 1900-tallet og op til 1987 og tusinder af tilskuere møder op for at kigge på på ringriderpladsen i Gråsten hele dagen. Der er også et stort stumpemarked.

Ud over at publikum kan opleve de mange gamle køretøjer, så deltager de også i lodtrækningen om præmier på entrébilletten. Hovedpræmien er et gavekort på kr. 1.500 kr., og vinderne af lodtrækningen bekendtgøres kl. 12.30. Løbsruten går i år fra Ringriderpladsen i Gråsten via Rinkenæs og Fjordvejen og videre over grænsen til Flensborg og retur.

Årets temaer er 100 års jubilæet for den danske Nimbus-motorcykel, at Volkswagen fylder 80 år netop på dagen, hvor løbet holdes og at to Jaguar-modeller har henholdsvis 50 og 70 års jubilæum.

Kl. 14.30 kan man op opleve bandet Greystone fra Gråsten, der underholder på pladsen eller i det store Pit-telt afhængig af vejret.