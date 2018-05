Gamle køretøjer indtager ringriderpladsen

Gråsten: Lørdag 26. maj køres der Oldtimerløb for 28. gang i Gråsten by og området omkring Gråsten. Det betyder, at vejene vil være fyldt med gamle biler, lastbiler, motorcykler, knallerter og traktorer fra det forrige århundrede.

Køretøjerne kører på en rute fra Ringriderpladsen i Gråsten via Rinkenæs og Fjordvejen og videre over grænsen til Flensborg og retur.

Der plejer at møde flere tusinde tilskuere op for at beundre de mange køretøjer, der befinder sig på ringriderpladsen i Gråsten hele dagen. På pladsen er der tillige et stort stumpemarked.

Ud over at publikum kan opleve over 1000 gamle køretøjer, deltager de også i lodtrækningen om præmier på entrébilletten.

- Årets temaer er, at Nimbus-motorcyklen som er dansk produceret, fylder 100 år, at VW fylder 80 år netop på dagen, hvor Oldtimerløbet afholdes og at to Jaguar-modeller har henholdsvis 50 og 70 års jubilæum.

- Som noget nyt i år vil Oldtimerprisen på 50.000 kr. blive overrakt kl. 12.30 en halv time inden Oldtimerløbet skydes i gang, oplyser Erik Krogh fra Lions Club Broager-Gråsten i en pressemeddelelse.