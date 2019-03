Gamle bygninger på JF-grunden i Linde Allé er snart fortid

SØNDERBORG: Et stykke industri-historie går til ende, når Hanssen Ejendomme i denne tid lader de gamle bygninger fra det hedengangne JF-Fabriken jævne med jorden. Bulldozere og nedbrydningsmaskiner vil de kommende fire måneder forvandle 27.000 kvadratmeter bygninger til murbrokker, der køres fra pladsen i en lind strøm. Det var her JF-Fabriken blev grundlagt i 1951 med produktion af landbrugsmaskiner og en voksende arbejdsstyrke, der i starten udgjorde en håndfuld personer og senere voksede til 500 for i storhedstiden i 70'erne at beskæftige omkring 1200 ansatte. Fabrikken var egnens stolthed og en overgang den største alsiske arbejdsplads.

Siden gik det ned ad bakke med konkurs under navnet JF Stoll for senere at hedde Kongskilde en kort opblomstrende overgang, hvorefter de sidste medarbejdere til alles store overraskelse blev sendt hjem i 2015. Nu skal fabriksarealerne overtages af nybyggere, skolebørn og liberalt erhverv i den tidligere administrationsbygning ud mod Linde Allé.