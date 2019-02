Gamle biler får nyt liv

Nordborg: Et gammelt, slidt udstødningssystem ligger livløst på værkstedsgulvet. Det har hængt fast i den røde polo for sidste gang. Til gengæld er et skinnende nyt system koblet fast på bilen, som er hævet i cirka to meters højde. Det er ikke en udlært mekaniker, der har fikset bilen. Det har såmænd to hobbyister.

Hos Hobbyklub Nordals får gamle biler nyt liv. Her står et snedker-, metal- og autoværksted til rådighed for medlemmer. Som medlem kan man køre sin bil ind og fikse det meste, hvis man har håndelaget. Hvis ikke er der god hjælp at hente hos de andre medlemmer.

- Det sociale fællesskab betyder meget. Man får mange erfaringers gode råd med i medlemskabet. Lige så vigtigt er det, at vi kan hygge os med en kold øl og en pibe tobak, fortæller Leif Matthiesen, der er tidligere formand for hobbyklubben.

Gode råd er dyre, når det drejer sig om udstyret i Hobbyklub Nordals. Alene i autoværkstedet står lift og donkraft og smøregrav til rådighed. I metalværkstedet finder man blandt andet fræsere, svejseanlæg og vinkelslibere. Snedkerværkstedet har rundsav, dekupørsav, lim-presse og meget mere. Tanken er, at man som medlem kan benytte alle værktøjer i klubben, så man er fri for at købe det dyre udstyr selv.