Uden et kig i spejlet mente Agnes Ellegaard, at det var nok. Nu skulle hun hjem til sin stue for at skifte tøj.

- Hvad synes du Agnes? Er det udmærket, eller skal det være mere pang-pang, spurgte Michelle Lauridsen efter at have givet hende rouge og læbestift.

- Hver dag skal ikke være ens på et plejecenter. Der skal ske noget, og vi synes, det er sjovt at gøre lidt ekstra ud af det, forklarede plejecenterleder Maria Ingvorsen, som selv havde fundet en lang gallakjole frem til lejligheden.

Plejehjemmet oprettede både en frisørsalon, neglesalon og hjalp de, der havde lyst, med at lægge makeup. For mændene var der skægtrimning:

Småløb i køkkenet

Omkring 30 af plejehjemmets 59 beboere havde meldt sig til nytårskuren. Olga Larsen, der flyttede ind på plejehjemmet for et par måneder siden, havde inviteret søn og svigerdatter med. Hun deltog for at lære sine nye naboer at kende.

-Ja, jeg kommer jo fra Silkeborg. Men det blev for langt for min søn og svigerdatter at køre, når de skulle besøge mig, så derfor er jeg flyttet herned, fortalte hun.

Mens hun klædte og de øvrige deltagere klædte om, småløb Lars Jacobsen i køkkenet mellem køkkenborde og stegepander. Køkkenpersonalet tilberedte canapéer og blinis til forret, stegte okse- og svinemørbrad og bagte kartoffelmostoppe til hovedret. Desserten havde de lavet på forhånd: Den bestod af chokoladeskåle med hindbærmousse og petit four.

-Vi skal også nå at klæde om, men ikke til festtøj. For vi skal stå for anretningen, forklarede ernæringsassistenten Lars Jacobsen.

Festen løber af stablen indtil kl. 20 fredag aften, og deltagerne giver sig god tid til spisningen. Der skal også være plads til en svingom mellem retterne.