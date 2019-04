Galla på plejehjemmet: Et bombardement af sanser

- Man mister mange færdigheder, når man er dementramt, og man magter ikke lange arrangementer. Så vi giver den gas et par timer. Ikke noget med tre retters menu. Vi får champagne, små lækre hapsere, musik og dans. Det skal være en sanselig oplevelse at feste, forklarede plejehjemmets leder Børge Moos.

Ingrid Andersen, beboer på Guderup Plejecenter, havde en strålende eftermiddag, da de ansatte torsdag eftermiddag i samarbejde med plejecentrets frivillige holdt gallafest for beboere og brugere af dagcentret. Iført sort selskabskjole med kniplinger var Ingrid Andersen på dansegulvet adskillige gange, og hun blev synligt overrasket og glad, da det blev afsløret, at hun vandt prisen som Årets Galla Kvinde 2019.

- Jeg er med til alle fester her, næsten da. Min datter hjalp mig i tøjet. Det blev det mørkeblå, for det er pænt lige meget, hvad man skal til, forklarede han.

Ris i kjolen

Jytte Moberg var krøbet i en lang, grøn selskabskjole, som hun havde på, da hun blev gift med Kaj Moberg for 11 år siden.

-Den kom ris ud af den, da jeg tog den på, fortæller hun.

Parret er blandt plejecentrets 36 frivillige. Jytte Moberg reparerer blandt andet beboernes tøj, mens Jan Moberg er chauffør, når nogle af dem skal på indkøbstur, lige som han er blandt kørestoleskubberne.

- Det kunne jo være, at jeg også får brug for hjælp engang, begrundede Jytte Moberg sit motiv til at blive frivillig.

Til gallafesten hjalp parret med at servere, hente drikkevarer, danse og støtte.

"Jeg kommer lige fra Svendborg a´. Goddaw, goddaw, goddaw", sang Poul Anker, og det udviklede sig til kædedans og fællessang. Men da havde nogle af beboerne allerede sagt farvel, farvel, farvel.

-De, der har brug for det, har fået deres egen hjælper, som sørger for at se, hvornår nok er nok. For ikke alle magter mange indtryk. Heller ikke, selv om festen er kort, forklarede Børge Moos.