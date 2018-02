Gågaderenovering ramt af kulde

SØNDERBORG: Egentlig var planen at gå i gang med forskønnelsen af gågaden den kommende uge, men frosten har lagt vejarbejdet på køl, så det går tidligst i gang igen i uge 10.

En del af fliserne, der blev lagt før jul, skal lægges om. Brolæggeren fik ikke fugerne til at flugte på tværs af gaden i første omgang, så det skal udbedres. Det sker i samme periode, som resten af gågaderenoveringen går i gang igen.

- De har meldt frost den kommende tid, så der er ikke andet at gøre end at vente, siger projektchef Lars Merrild Overgaard, der sammen med entreprenør Otto Chrestensen på et orienteringsmøde torsdag fik ros for at være gode til at lytte til butiksindehaverne, når det nu er nødvendigt at hive belægningen op og forny rørledninger og fliser.