Gågadens endelige forskønnelse er først færdig næste år

Varme- og vandledninger plus det løse driller så meget i Perlegade, at den gennemgribende istandsættelse af gågaden først er færdig i det ny år.

- Der har været en del fjernvarme- og vandrør, som har drillet. Vi skulle have de gamle vand- og elkabler fjernet. Det viste sig mere besværligt end først antaget. Der ligger et 60 kilowatt el-kabel under gågaden. Går der hul på den, koster det en million kroner, siger han.

Gågaderenoveringen var planlagt i tre etaper fra Rønhaveplads til Vingården i efteråret 2017, til Juhls Bolighus i forsommeren 2018 og resten ned til Perlegade efterår 2018. Rørlægning og andre uforudsete hindringer under gravearbejdet har dog gjort, ingen af etaperne blev færdige til tiden. Der har været midlertidig asfalt på flere steder. Det kommer der igen. Granitfliserne er lagt om flere steder. De når ikke at blive lagt i år på det sidste stykke fra Skt. Jørgensgade til Jernbanegade. Gågaden ved Føtex er fornyet med fliser og rist for flere år siden. Resten af gågaden ønskede at vente, da butikscenter Borgens åbning var en udfordring i sig selv. Gågadefornyelsen koster 13 millioner kroner. Entreprenør er Otto Chrestesen.

Det lå lidt i kortene

- Det er ærgerligt, men det lå lidt i kortene. Det er en stor opgave at lægge rør og fliser om i hele gågaden. Selvfølgelig venter butiksindehaverne utålmodigt på at få det hele er overstået. Tingene går jo også galt ind imellem, når vi skal have lavet noget om hjemme hos os selv, siger formand for Sønderborg Handel Rikke Torré.

- Vi havde selvfølgelig håbet, alt gik efter planen. Vi skal finde ud af, hvornår arbejdet stopper før jul. Vi har Black Friday 23. november og juletræstænding ugen efter. Spørgsmålet er, om vejarbejdet skal fortsætte imens, eller om det stopper inden da. Der er delte meninger, men vi går ind og forhandler om det, siger Rikke Torré.

Kommunen regner med at indstille arbejdet i gågaden omkring uge 48 op til julemåneden. Gågadens forskønnelse har været delt op i tre etaper sidst i 2017 samt første halvår og efterår 2018, men ingen af etaperne er blevet færdige til tiden.

- Vi var klar til at gå i gang igen i februar, men så kom vinteren. Det er ingen herre over, siger Lars Merrild Overgaard.

- De må gerne gå i gang igen til januar, hvor de døde måneder efter julehandelen ligger. Det skal overståes så hurtigt som muligt. De handlende har haft forskellige måder at tackle situationen på, men det er selvfølgelig en prøvelse at miste omsætning. Det kan mærkes på handelen hele vejen op gennem gågaden - også der, hvor der ikke er noget vejarbejde lige nu, siger Rikke Torré.

Planen er at have gågaden færdig ned til Skt. Jørgensgade og lægge de sidste fliser på det stykke i det ny år. Der kommer midlertidig asfaltbelægning julen over.