Han peger på, at fredagens arrangement for unge mennesker i pladsens store festtelt, Lansen, har haft en afgørende betydning for besøgstallet.

Antallet af besøgende bliver ikke talt per person ved indgangen. Det bliver udregnet ud fra entréindtægter og er korrigeret for prisforskellen på billetter fra 2018 til 2019.Fredag: +11% flere besøgende end i 2018. Lørdag og søndag: Stort set på samme niveau som i 2018. Mandag: +70% flere besøgende end i 2018 *. Samlet stigning for alle dage: Ca. +7% i forhold til 2018. * På grund af afbrændingsforbud var sidste års mandag ikke velbesøgt.

Tilladt fyrværkeri

Udover fredagsløjerne for de unge, så var mandagens fyrværkeri også et arrangement, der fik ikke færre end 70 procent flere til at betale entré til pladsen.

- Den store stigning om mandagen skyldes simpelthen, at vi sidste år ikke fik lov til at affyre fyrværkeriet på grund af afbrændingsforbuddet under den store tørke, forklarer Jes Andersen.

Den sidste festdag var altså knapt så tillokkende sidste år, som den var i år, hvor fyrværkeriet bragede løs klokken 23 om mandagen.

Alt i alt har Ringriderfesten 2019 overrasket formanden positivt.

- Vi var skeptiske over for, om det ville blive en succes i år, fordi vi ligger så sent inde i ferien. Vi var bange for, om folk var taget afsted på ferie. Men dem, vi måtte have tabt til ferien, har vi fået igen på turisme, så vi er rigtig godt tilfredse, siger Jes Andersen.