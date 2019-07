Fyret varehuschef styrer kommunens grønne områder

Sønderborg: Der er en vej ud af alting, men sjældent en tilbage. Sådan er det i hvert fald for Torben Callesen. Han blev i september 2018 fyret som varehuschef i Kvickly i Borgen, men han har fundet helt ny glæde ved arbejdslivet i en helt anden branche. Han er nu chef for Vej & Park i Sønderborg Kommune, hvor han har det ledelsesmæssige ansvar for 9000 vej- og parktræer, 40 hektar skov, 314 hektar parker og grønne områder og 25 legepladser.

Der er et stykke vej dertil fra kolonial med ananas i egen juice, fersk kød og mejeriprodukter. Det erkender Torben Callesen, der allerede umiddelbart efter afskedigelsen - der blev begrunder med "behovet for en ny træner" - sagde, at han måske skulle prøve noget helt andet. Efter et arbejdsliv i dagligvarebranchen, hvor han blev afløst af Lars Skovhus som varehuschef i Borgen - sjovt nok var det netop Skovhus, der afløste Callesen som chef i Kvickly i Haderslev. Torben Callesen har ingen særlige forudsætninger for at søge et job som chef i Vej & Park.

- Nej, jeg kommer jo fra en helt anden verden. Men først og fremmest handler det om ledelse og at have med mennesker at gøre, siger den 54-årige Vej & Parkchef.