Fynshav: Unge skal prøve kræfter med at opbygge et fiktivt samfund

Fynshav: I weekenden inviterer Efterskolen Epos og Sønderborg Rollespilsklub til et stort rollespil ved navn Nybyggerne. Omkring 60 børn, unge og voksne fra hele landet deltager i spillet, som finder sted på rollespilsefterskolen i Fynshav.

Spillet foregår i et magisk middelalderunivers, og deltagerne skal agere nybyggere, som for nylig har bosat sig på en øde ø for at grundlægge et nyt samfund.