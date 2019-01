Fynbo har fået sine diamantringe tilbage

For en halv snes dage siden var Lydia Larsen fra Svendborg på Restaurant Huset Blom, og her mistede hun sine diamantringe. Nu er de leveret tilbage, og det er en lykkelig fynbo.

Sønderborg: Det var lørdag 19. januar, og Lydia Larsen fra Svendborg var til fødselsdagsfest hos noget familie i Sønderborg. De spiste på Restaurant Huset Blom, der er et af byens bedre spisesteder - med gode anmeldelser af kunderne. Men fynske fru Larsen mistede sin to diamantringe til i alt 30.000 kroner, som nu - næsten to uger senere er dukket op igen. En anonym afsender har leveret dem til Huset Blom, der modtog ringene i en kuvert.

- Det er måske nok en, der har fået lidt dårlig samvittighed, siger Pia Bartholin, der ejer Huset Blom sammen med sin mand. Der er sendt et brev, hvori der står, at nogen havde puttet ringene i afsenderens frakkelomme i garderoben.

- Det vigtigste er, at de ringe kommer tilbage til ejeren. Hvad der så er sket, finder vi nok aldrig helt ud af, siger Pia Bartholin. Huset Blom har aldrig tidligere oplevet noget lignende i de fem år, restauranten har serveret gourmetmad.

I kuverten med ringene stod der: "Mirakler sker nogen gange".