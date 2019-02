Fyn Rundt erstatter Kongelig Classic i Sønderborg

Da foreningen bag Kongelig Classic har valgt at nedlægge sig selv, har kulturudvalget besluttet at give det ellers afsatte tilskud til Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe.

Sønderborg/Aabenraa: I syv år har regattaen Kongelig Classic lagt til i Sønderborg, Aabenraa og Flensborg. Sønderborg Kommune har de senere år støttet arrangementet med 180.000 kroner pr. år, men pengene fra Kongelig Classic 2019 bliver nu flyttet til Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe. Det skyldes, at foreningen Fyn Rundt har tilbudt Sønderborg Kommune at være anløbsby under dettes års sejlads. Samtidig har foreningen bag Kongelig Classic i Aabenraa nedlagt sig selv.

Det er et enigt udvalg for kultur, handel og turisme, der har sagt ja til at blive havneby under Fyn Rundt.

- Da Kongelig Classic har nedlagt sig selv, har vi sagt ja til Fyn Rundt, så vi bevarer den maritime kulturoplevelse. Det er et fantastisk tilbud, som sikrer, at der fortsætter en maritim kulturoplevelse. I Sønderborg har vi fokus på et maritimt kulturliv, så Fyn Rundt er en enestående mulighed også fremadrettet, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P.), der er udvalgsformand.

Politikerne har sagt ja til en budgetramme på op til 180.000 kroner til arrangementet. Pengene skal blandt andet gå til gebyr for deltagelse, aktiviteter på havnen, telte, havnepenge og markedsføring.