Futsal-vennerne går efter DM-guldet

På tre år har en flok venner fra Sønderborg fået et af landets mest slagkraftige futsal-hold. Lørdag spiller de kvartfinale i Final 8, og SUB Sønderborg Inter går efter DM-guldet. I fjor tabte de DM-finalen.

Sønderborg: Det er først og fremmest det gode venskab, der har bragt SUB Sønderborg Inters futsalhold op blandt de allerbedste i hele Danmark.

I denne sæson har holdet også haft landets største støtte på lægterne, når de har spillet deres hjemmekampe i Humlehøj-Hallen. De seneste to sæsoner har de i 28 kampe blot tabt en enkelt. I fjor tabte de DM-finalen, men i år skal det være. Danmarksmesterskabet skal stå i Sønderborg.

Det første slag i Final 8 - som det hedder, når de bedste otte hold fra Liga Vest og Liga Øst mødes - skal slås i Skansen. For en gymnastikopvisning har skubbet futsalholdet ud af deres fort i Humlehøj-Hallen, og nu håber anfører Ermin Kasumovic, at mange vil møde op lørdag eftermiddag i Skansen. For at støtte holdet. Der plejer at komme 500-600 tilskuere, og til den sidste topkamp hjemme kom der cirka 1000. Med trommer og klapsalver driver de deres hold frem. Kvartfinalen er mod Brøndby IF, og kampen begynder klokken 16, og der er fri entré.

- Vi håber virkelig, at der kommer mange og støtter os. Vi er kendt for at have den bedste opbakning i hele landet, og det håber vi også vil ske i Skansen. Det er vel kun Sønderjyskes herreligahold, der har flere tilskuere end os her i området. Det specielle er, at vi også er venner udenfor futsalen, siger Elmedin Kasumovic. Han er med sine 31 år en af de ældre på holdet, og storebror til anføreren Ermin Kasumovic på 23 år, der har haft flere landskampe.

- Vi har spillet futsal siden 2013, men det var først i 2015, vi begyndte at tage det alvorligt. Vi træner hårdt, og vil nu også gerne vinde vores kampe. Det hjælper også, at vi har så mange tilskuere, der støtter os, siger anføreren.