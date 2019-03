Futsal-feber i Skansen

Futsal

Futsal er indendørs fodbold, hvor man, i modsætning til almindelig indendørs fodbold, spiller med en mindre bold.Bolden vejer det samme som en normal bold, men har en blødere inderbold, hvilket gør, at bolden ikke hopper så meget og derfor er nemmere at kontrollere.



Samtidig er der ingen bander, så når bolden er ude af spil, skal der foretages et indspark ved igangsætningen. Yderlige spilles der med en målmand, der må bruge hænderne inde i straffesparksfeltet.



Futsal spilles på en bane på størrelse med en håndboldbane, ligesom målene også er de almindelige håndboldmål. En kamp består af to halvlege af 20 minutters effektiv spilletid, og hvert hold har en målmand og fire markspillere på banen af gangen.



I Danmark har futsal primært eksisteret som en sport indenfor DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund). Men i 2006/2007 gik vi for alvor ind i arbejdet med udviklingen og udbredelsen af spillet og besluttede at forsøge at integrere futsal som en del af DBU's officielle turneringer.



Kilde: DBU