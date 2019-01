Fuld sal til debatmøde om plejehjem: - Hvis det bliver kommunalt, bliver jeg sat i et stort dilemma

Alle er enige om, at Dalsmark Plejehjem er et helt særligt sted. Så hvorfor gør kommunen ikke gør mere for at sikre sig, at Danske Diakonhjem fortsat kan drive det? Det var spørgsmålet, som 170 fremmødte jagtede svaret på gennem mere end to timer.

Rinkenæs: Hvorfor svarer I ikke på spørgsmålet, lød det med klar røst fra flere af de omkring 170 personer, der onsdag aften deltog i debatmøde på Dalsmark Plejecenter. "Hvorfor" blev ganske kendetegnede for mødet. For hvorfor fyre Danske Diakonhjem, som har drevet plejehjemmet gennem 45 år, når nu kommunen har været tilfreds med indsatsen. Byrådspolitikere, der deltog i mødet, sagde det selv. De fremhævede igen og igen det engagerede personale, de mange aktiviteter for ældre og skyndte sig så at tilføje, at sådan er det også på kommunens andre plejehjem. - Men vi er noget særlig. Her taler vi ikke om pårørende, men familier, og vi er alle en del af familien, forklarede Jørgen Rørholm, formand for plejehjemmets vennekreds, hvorefter han remsede op af alle de initiativer, der sker for beboere på Dalsmark. - Hvorfor må der ikke være et frit valg i Sønderborg Kommune, spurgte han - og fik intet svar. Preben Storm (S), formand for social- og seniorudvalget gentog, hvad han tidligere har sagt i dagspressen: At kommunens jurister har vurderet, at driftsaftalen med Danske Diakonhjem ikke kan fortsætte, uden at den skal i udbud, og det ønsker man ikke på grund af dårlige erfaringer andre steder, hvor private aktører på plejehjemsområdet er gået konkurs. - I 2018 rundede man konkurs nr. 80 indenfor den danske ældrepleje. Det vil vi i Socialdemokratiet ikke risikere, begrundede han. - Ja, vi har jo stolet på juristerne, forklarede Dieter Jessen, Slesvigsk Parti, som også har stemt for at kommunalisere plejehjemmet. Men nu har partiet fortrudt. I pausen forklarede gruppeformand Stephan Kleinschmidt hvorfor: - Vi siger: Lad os få undersøgt, om der en mulighed for, at det kan fortsætte som nu. Hvis det så viser sig, at vi ikke har haft det tilstrækkelige grundlag for at træffe beslutningen om at hjemtage opgave, må sagen gå om, sagde han.

Lad os da få undersøgt, hvordan det kan lade sig gøre, at Danske Diakonhjem kan drive plejehjem i andre kommuner. Jeg har ros til Slesvigsk Parti for at ville se på det igen, nu håber jeg, at også Preben vil vise lidt vilje. Daniel Staugaard, byrådsmedlem for Venstre

Foto: Timo Battefeld Erik Hansen, beboer på Dalsmarks Plejehjem, var en af omkring 10 beboere, der ikke havde problemer med at finde et ledig sæde. Han medbragte selv stol. Foto: Timo Battefeld

Gør som de andre - I 24 andre kommuner har Danske Diakonhjem en driftsaftale om plejehjems- eller hospicedrift. Hvorfor er det kun her i Sønderborg, man mener, at det juridisk ikke kan lade sig gøre, spurgte Rigmor Jessen, en af plejehjemmets aftenvagter. Samme spørgsmål kom op flere gange, uden at der kom et klart svar. Det var dog ikke kun politikernes skyld. Ordstyreren Hans Crombach var selv så optaget af at kommentere og stille spørgsmål, at han ikke lod andre få svar på deres. -Vi er for at lytte. Fortæl os, hvilke udfordringer I ser i overgangen til kommunal drift, opfordrede Didde Lauritzen, (S), og medlem af social- og seniorudvalget. Flere politikere samt ordstyreren havde ved mødtes start advaret mod at blive for følelsesladede. Det var svært: - Hvis det bliver kommunalt, er jeg virkelig bange for, at det særlige ved Dalsmark forsvinder. Nogle af de fantastiske medarbejdere, der brænder for stedet, vil søge væk, sagde Ute Backmann, næstformand i plejehjemmets familieråd. - Jeg har søgt hermed for at arbejde på et diakonhjem. Hvis det bliver kommunalt, bliver jeg sat i et stort dilemma. Jeg har ikke lyst til at svigte beboerne, sagde sygeplejersken Kathrine Lehmann. - Vi har nogle helt særlige værdier, man ikke finder på andre plejehjem i kommunen. Det vil ikke kunne fortsætte, mente Rose Rose Johannsen, tillidsmand for de ansatte på plejehjemmet. - Det kan det da. Det er jer, der udstikker værdierne, ikke kommunen, mente Didde Lauritzen. Hendes ord blev mødt med hovedrysten og mumlen, mens Rose Johannsen fik stående bifald og langvarig klapsalver.

Foto: Timo Battefeld Emil Tang, direktør for Danske Diakonhjem, i dialog med Preben Storm, (S) formand for social- og seniorudvalget. De har to meget forskellige tolkninger af udbudsloven. Foto: Timo Battefeld

Flere "hvorfor" - Der er mange andre scenarier end at hjemtage plejehjemmet. Kan kommunen ikke lade Danske Diakonhjem købe bygningerne, spurgte en - og fik følgende svar fra Preben Storm: - Det er ikke en mulighed i vores verden. For os i Socialdemokratiet er det kommunale en mulighed. - Der må da være en løsning, så regler og paragraffer ikke skal ødelægge noget, som er godt, nævnte ordstyreren og efterlyste konkrete forslag, der kan bevare et Dalsmark Plejehjem ledet af Danske Diakonhjem. For Daniel Staugaard, byrådsmedlem for Venstre, er det et spørgsmål om vilje: - Jeg synes ikke, man har vist vilje til at indhente en second opinion. Lad os da få undersøgt, hvordan det kan lade sig gøre, at Danske Diakonhjem kan drive plejehjem i andre kommuner. Jeg har ros til Slesvigsk Parti for at ville se på det igen, nu håber jeg han, at også Preben vil vise lidt vilje, sagde han. Det sidste "hvorfor-spørgsmål" var mere henvendt til salen end til politikerne: - Hvorfor bygger vi ikke bare et friplejehjem, spurgte en af de fremmødte.

Foto: Timo Battefeld Kathrine Lehmann søgte ind på Dalsmark Plejehjem, fordi det var et diakonhjem. Nu føler hun sig sat i et stort dilemma. Skal hun svigte beboerne for at finde job på et andet diakonhjem?Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Et kvarter over tid var alle endelig på plads og havde fundet sangen frem. Birgit og Carlo de Lorenzi fra Aabenraa kom, fordi hans søster bor på plejehjemmet. Vi havde hørt så meget godt om stedet og er bestemt ikke blevet skuffet, fortalte de. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Villy Petersen arbejder i Danske Diakonhjems hjemmepleje og bliver derfor ikke berørt, hvis plejehjemmet bliver kommunalt. Og dog: Han mister kontakten til mange af plejehjemmets ansatte og beboere. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Emil Tang, direktør for Danske Diakonhjem, giver sin tolkningen af juraen. En ganske anden tolkning end den, kommunen har lagt til grund for sin beslutning. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Dorthe Mehlberg, (DF), Peter Thomsen (V), Preben Storm (S) og Dieter Jessen (SP). Alle er medlemmer af social- og seniorudvalget og derfor sad de med i panellet, mens de øvrige byrådsmedlemmer fik i en stol i salen. Foto: Timo Battefeld

