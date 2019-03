Frygt for svinepest: Ewers-brødre lider stort tab på kinesisk landbrug

Frygten for svinepest og et underskud på 100 millioner får ejerne af kæmpelandbrug i Kina til at tømme staldene for grise.

Landbrugsgiganten Scandinavian Farms kom ud af 2018 med et underskud på omkring 100 millioner kroner og har samtidig valgt at nedslagte 15.000 søer og tømme staldene for slagtesvin. Det skriver finans.dk.

Afventer situationen

I 2018 begyndte det så at gå den forkerte i Kina på grund af frygtede svinepest. De danskejede stalde har ikke været direkte ramt, men var gennem en længere periode i en karantænezone med forbud mod at fragte dyr ud.

Det er ikke muligt at vaccinere mod svinepest og konstateres den i en besætning, skal man aflive alle dyrene. Svinepesten synes lige nu af kontrol, hvilket har fået Scandinavian Farms til at nedslagte alle sine 15.000 søer, og tømme staldene for slagtesvin.

- Uanset, hvor forsigtige vi er, så er risikoen for, at vores farm bliver ramt af svinepest meget stor. Vi har besluttet, at vi ikke tør løbe den risiko. Derfor har vi gearet produktionen ned, så vi nu kun har en "Noahs Ark" besætning på omkring 5.000 hundyr. Når vi på et tidspunkt vurderer, at der er styr på situationen omkring svinepest, så er vi klar til at skrue op for produktionen igen, siger Claus Ewers til finans.dk.

Kina er verdens største producent og forbruger af svinekød.