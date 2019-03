Frivilligpris: Vejviserne finder frem til nominering

Vejviserne fører patienter og pårørende til de rette afdelinger på sygehusene i Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Det er frivillige hænder, som viser sygehuset frem, og initiativet er så godt, at Region Syddanmark har nomineret Vejviserne til årets Frivillighedspris.

- Jeg får stort set kun positiv respons på hjælpen. Nogle er kede af det eller stresset - og dét skal man lige mærke, så de får den hjælp, de skal have. Det er god måde at arbejde frivilligt med mennesker, for jeg tager ikke deres historier med mig hjem, når jeg har fri, forklarer Lilian Fangel.

- Det er dejligt, at jeg kan hjælpe med den personlige kontakt. Det får man ikke gennem flimmerkassen, fortæller Ole Rahbek.

Lilian Fangel og Ole Rahbek sørger for at være synlige udenfor, så de besøgende ved, hvor de kan henvende sig. Foto: David Skaaning

Sæt pris på de frivillige

Vejviserne på Sygehus Sønderjylland er nomineret til Frivillighedsprisen 2019 for deres daglige indsats på sygehusene i Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Der er fem frivilligprojekter, som er nomineret til prisen, og de tre bedste får en præmie. 50.000 kroner til førstepladsen, og 10.000 kroner til 2.- og 3.-pladsen. Region Syddanmark står bag prisen, og den har til formål at hylde frivilligheden i regionen.

Ifølge en undersøgelse fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, har fire ud af ti danskere arbejdet frivilligt i 2017. Der er flest frivillige kræfter blandt teenagere og hos seniorerne. Ole Rahbek og Lilian Fangel er da også begge 68-årige pensionister, og de mener selv, at de har fundet det helt rette frivillige arbejde for dem.

- Jeg så en annonce i avisen for Vejviserene, som jeg klippede ud, og som jeg længe havde liggende i skuffen. Endelig fik jeg meldt mig som frivillig, og det har jeg aldrig fortrudt, fortæller Ole Rahbek, som tidligere har arbejdet for Falck. Lilian Fangel er pensioneret dagplejer, så de har begge hjulpet mennesker i deres arbejdsliv.

- Glæden ved at hjælpe kan man ikke købe for penge, siger Lilian Fangel.

Snart tager eftermiddagsholdet over, og næste morgen står to nye hold frivillige klar til at vise vej fra morgen til sen eftermiddag.