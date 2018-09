Frivilligfesten har aldrig været større

Nordals: En del kalder hende for Danmarks countrydronning, og Tamra Rosanes fik da også taktfaste klapsalver som tak for sangen og musikken. Det er midt under festen for alle frivillige i sociale foreninger i Sønderborg Kommune. De frivillige i idrættens verden har deres egen fest med kåringer og hædring af årets ledere og frivillige. Men denne fredag - Frivillighedsdagen 2018 - er idrætsfolket ikke med.

Et kig ud over forsamlingen af de 1160 deltagere - det er ny rekord - afslører, at de frivillige primært har gråt hår. Det er ældre mennesker, der nu har tiden og overskuddet til at hjælpe andre mennesker. Det gør de så.

- Ja, der er slet ikke tvivl om, at her er flest ældre mennesker. Men der er også en del yngre frivillige, men sådan en eftermiddag og aften her appellerer nok mere til de lidt ældre. Men vi er glade for dem alle. Unge og ældre, siger borgmester Erik Lauritzen (S). Sammen med en stor del af sine politiske kolleger i Sønderborg Byråd og kommunale medarbejdere stillede han op for at servere. Frivilligt arbejdskraft for de frivillige.

Det er en tradition, og det hele begyndte faktisk her på Nordals. Det var i 2001 i den daværende Nordborg Kommune, at man i anledning af den internationale frivillighedsdag takkede alle frivillige for deres indsats. Med en fest.

Kaffe og kage - derefter middag med øl, vand og vin. Musikalsk underholdning denne fredag var også Mark og Christoffer og Blæser Banden.