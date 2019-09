Egernsund: - Takket være den opbakning, sponsorerne har givet os i år har vi haft så mange penge, at vi i juli kunne melde ud, at driften i år ikke belaster økonomien i Brunsnæs, Iller Bandholm Landsbylaug. Det endelige regnskab for cykelfærgen viser et minus på 50.000 kr., og dermed er status, at vi har 100.000 kr. i kassen før opstarten til næste år. Jeg er meget tilfreds med den måde, første sæson er forløbet, også økonomisk, siger manden bag cykelfærgen, Gerhard Jacobsen efter en sammenkomst med de frivillige som fik en stor tak for hjælpen i år.

- Vi har tilsagn fra 25 frivillige i 2020, og alle som melder sig til mindst fire vagter udstyres med et sundhedsbevis, så de ikke skal sejle med som passager men som besætningsmedlem. På den måde kan vi næste år tage en passager mere med. Det vil øge billetindtægten, tilføjer han.

De to første uger i år havde færgen ledige billetter. De sidste to uger var der kø, og mange gik forgæves. 1650 benyttede ruten i år.sborg Fjord fra Egernsund via Marina Minde og Brunsnæs til Langballigau.