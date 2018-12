En forælder kommer således for tredje år i træk med sin søn, som heller ikke bliver det eneste barn. I alt seks børn følger med mor eller far på sygehusbesøg juleaftensdag.

Tre afdelinger på Sønderborg Sygehus har ønsket besøg af frivillige, og det samme har fire afdelinger på Aabenraa Sygehus. Det har overhovedet ikke været et problem at finde tilstrækkelig med frivillige, oplyser Karin Thade Petersen, frivillighedskoordinator på Sygehus Sønderjylland.

Sønderborg/Aabenraa: Et stigende antal frivillige er klar til at hygge om patienter, der ikke er raske nok til at komme hjem juleaften eller nytårsaften. I år er det lykkedes Sygehus Sønderjylland at få omkring 60 frivillige til at hygge om patienterne, dobbelt så mange som sidste år.

Følgende afdelinger har inviteret frivillige enten om formiddagen den 24. december, til middag juleaftensdag eller nytårsaften. Sønderborg Sygehus: AMVA (Akut medicinsk visitationsafsnit), afdeling for diabetes-, hormon- og nyresygdomme, samt afsnit for lungesygdomme og kræftsygdomme. Aabenraa Sygehus: Medicinsk afdeling, afdeling for ældresygdomme, kirurgisk sengeafsnit, og hjertemedicinsk afdeling.

Udvidet i år

Sygehus Sønderjylland begyndte for to år siden med at søge frivillige til at spise med juleaften. I år er det også udvidet til opgaven at hygge om patienterne i løbet af juleaftensdag. Her skal de frivillige blandt andet hjælpe patienter, der ønsker det, afsted til julegudstjenester på sygehushusene.

Nytårsaften handler det om godt selskab til årets sidste måltid. Alle deltagere får gratis mad og drikke, men ellers ikke betaling for deres deltagelse.

Børneafdelingen på Aabenraa Sygehus klarer sig uden frivillige:

- Her bliver forældre og søskende til indlagte børn inviteret til at komme, så det er ikke nødvendigt med frivillige, forklarer Karin Thade Petersen.