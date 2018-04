Fritidsfest med hygge og høje ambitioner

Sønderborg Kommune hædrede fredag aften 139 idrætsudøvere, som har opnået flotte resultater sidste år. 480 deltog i fritidsfesten for foreningslivet i Humlehøj-Hallen.

Sønderborg: Hallen er fyldt med 480 mennesker fra 58 forskellige foreninger. 139 af deltagerne skal have overrakt et diplom for en ekstraordinær indsats sidste år. Sønderborg Kommune står for årets fritidsfest, hvor foreninger, frivillige, fællesskaber og talenter hyldes. Den røde løber og Sønderborg Garden byder deltagerne velkommen i solskinnet. Sønderborg Tennisklub er mødt op og er klar til at gå ind. Klubben har syv unge, som skal hyldes på scenen for at have vundet et jysk mesterskab sidste år. Det er blandt andre brødrene Jakob Krusegaard på 12 år og Peter Krusegaard på 10 år. De blev sammen jysk mester i double. - Det er godt at spille sammen som brødre, for så kender man også hinanden lidt bedre, siger Peter Krusegaard. Drengene er glade for at være med til festen. Og de holder meget af at bruge fritiden på tennis. - Det er sjovt og teknisk svært. Og så er det god hygge med vennerne i pausen, selvom træneren ikke altid er glad for det, smiler Jakob Krusegaard.

Jeg vil gerne være professionel, men det er lidt svært, for der er ingen professionelle i Danmark. Så jeg vil gerne være den første professionelle dartspiller i Danmark. Magnus Larsen

Dart-talentet Under festen er der mad og underholdning. De 139 mestre skal også på scenen for at få deres diplom for at have vundet landmesterskab, danmarksmesterskab eller et jysk mesterskab eller for at have deltaget i EM, VM eller NM. En af dem er 16-årige Magnus Larsen fra Gråsten. Han spiller dart i Dartklubben Fluen. Sidste år deltog han i EM og VM, og så er han blevet jysk-fynsk mester i januar i år. - Det har været nogle vildt gode oplevelser at være i udlandet og spille. Jeg har været i Tjekkiet, Japan og England. Dart det fylder det hele lige nu. Jeg bruger mange timer på det, siger Magnus Larsen. Han var en af de tre nominerede til Årets Talent, som han vandt senere på aftenen. Han har kun spillet dart i lidt over et år, men ambitionerne er store. - Jeg vil gerne være professionel, men det er lidt svært, for der er ingen professionelle i Danmark. Så jeg vil gerne være den første professionelle dartspiller i Danmark, siger Magnus Larsen. Der skulle uddeles fem prisen sidst på aftenen, hvor der var indkommet 56 indstillinger. Følgende priser blev uddelt: Årets Forening: Lysabild SG Fodbold. Årets Ildsjæl: Birger Jønsson fra OK Syd. Årets Nye Initiativ: Gråsten Karate Klub. Årets Talent: Magnus Larsen fra Gråsten. Årets Træner: Kim S. Hansen fra Nord-Als Boldklub.

Med til at hylde Bag bardisken står frivillige fra foreningslivet for at tjene penge til deres klubber. Sidste år hjalp Sønderborg Line Dance til bag baren. I år er de med til festen som deltagere. - Vi vil gerne være med til at hylde dem, der skal hyldes. Det er flot af kommunen, at de holder den her fest, siger Jytte Kristoffersen og Birgithe Ahrends. Birgithe Ahrends bruger mange timer på foreningen, hvor hun er instruktør for fire hold. - Man bliver i godt humør af line dance. Og så får man også lidt motion, siger Birgithe Ahrends.