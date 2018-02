Friskoler er kommunens bedste til at gøre eleverne dygtige

Friskolerne på Kegnæs og i Blans er sammen med Nordborg Slots Efterskole de bedste til at løfte elevernes faglighed ud fra deres sociale baggrund. Det viser helt nye tal.

Kegnæs: To friskoler topper i Sønderborg kommune, når det gælder om at gøre eleverne dygtigere fagligt, end man skulle forvente ud fra deres sociale baggrund. Nummer et i kommunen og nummer 44 på landsplan er Kegnæs Friskole med 0,7 karakterpoint. - Indlæring giver ingen mening, hvis der ikke er trivsel. At eleverne har ro i sig selv og arbejdet. Vi har gruppestørrelser omkring de 15. Det er overskueligt både for børn og lærere, som dermed kan se det enkelte barn i øjnene hver dag, siger friskoleleder Jens Billum. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling. Undervisningseffekten bruger ud over forældrenes baggrund karakterer fra afgangsprøverne.

Undervisningseffekten Det er den borgerlige tænketank Cepos, der står bag ranglisten over skolernes undervisningseffekt. Den bygger på Undervisningsministeriet beregninger af de såkaldte socioøkonomiske referencer for landets grundskoler.



Disse tal viser sammenhængen mellem elevernes resultater ved afgangsprøverne i 9. klasse med deres socioøkonomiske baggrund. Den socioøkonomiske baggrund hos eleverne omsættes til et udtryk for de forventede karakterpræstationer.



På nogle skoler leverer eleverne bedre afgangsresultater end forventet, og disse skoler har en positiv undervisningseffekt. Andre skoler har en negativ undervisningseffekt.

Præsteret i flere år Undervisningseffekten er blevet målt siden skoleåret 2013/14. Friskolen på Kegnæs har de andre år i gennemsnit haft tallet 0,35, hvilket gør dem til kommunens tredje bedste sammen med Privatskolen Als. Listen toppes af Dybbøl-Skolen med 0,75 forfulgt af Broager Skole med 0,55. - For os er det ikke et mål at være 1,2 eller 3. Vi laver den friskole, vi har lyst til at lave. Og så skal vi gerne ligge i den bedste halvdel og gøre eleverne uddannelsesparate, forklarer Jens Billum. Kegnæs Friskole har 115 elever, der er en blanding af en tredjedel børn fra henholdsvis Sønderborg, Hørup og resten af Als.