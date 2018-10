Friskoleleder er stoppet efter et halvt år i Østerlund

Det var alligevel ikke noget for Claus Koch at være skoleleder i Østerlund.

Claus Koch afløste Anne Grethe Jensen, der i april gik på pension efter 15 år som skoleleder på den populære friskole i det nordalsiske. Han kom fra et job som formidlingsleder på Universe. Han har IT som speciale og går stærkt ind for brug af ny teknologi i undervisningen.

- Claus Koch er stoppet efter gensidig aftale. Det var ikke det rigtige match. Der er ikke noget odiøst i det. Der er ingen, der har noget på hinanden, siger næstformand John Jepsen, der citerer devisen, at friskoler nogle gange skal over et par skoleledere for at finde den rette.

NORDALS: 54-årige Claus Koch er stoppet som leder af Friskolen Østerlund 1. oktober. Han fik et halvt år på posten, inden han selv takkede af og forlod skolelederkontoret. Han blev opfordret til at søge stillingen af skolebestyrelsen.

Friskolen Østerlund blev stiftet, da Nordborg kommune lukkede den kommunale Østerlundskolen. Friskolen har et par hundrede elever på 0.-9. klassetrin og en snes ansatte. Den 66-årige tidligere skoleleder Anne Grethe Jensen gik af i april efter 15 år på posten - så hun havde været med i hele friskolens levetid. Afløser blev formidlingsleder på Universe 54-årige Claus Koch. Han har både en uddannelse som bager og IT-mand. Han har haft eget firma. Han startede som underviser på ungdomsskolen i Nordborg og tog senere en uddannelse som edb-programmør på Sønderborg Handelsskole. 1991-1997 var han på Kontor Syd og senere i otte år ansvarlig for IT-infrastrukturen hos Agramkow. Da hans IT-firma stoppede, blev han lærervikar og læste matematik og naturfag på seminaret og blev naturfagsvejleder. Han søger nu nye udfordringer, og Østerlund slår stillinge som skoleleder op på ny.

Krudtet skal bruges andetsteds

- Jeg har fundet ud af jeg skal bruge mit krudt et andet sted. Det var ikke der, jeg skulle være. Jeg stopper efter gensidig aftale. Jeg sonderer terrænet og har tid til at se mig om. Det er vigtigt at give eleverne et naturligt forhold til teknologi, og de kan lige så godt komme i gang med det samme, for de kommer til at møde det derude, ligegyldig hvor de begiver sig hen i verden. Jo før, de kommer i gang med nye teknologier, jo bedre, lyder det fra Claus Koch, der går uden bitterhed, men i erkendelsen af, at kortene ikke passede.

Han ser sig om efter noget i samme boldgade som det, han hidtil har beskæftiget sig med blandt andet på Universe, hvor nye teknologier er i højsædet i formidlingen i forhold til de unge generationer.

- Jeg har det bedst med at lave noget, siger den afgående skoleleder, der tiltrådte på Friskolen Østerlund med et fortsæt om, eleverne skal vide, hvad der rører sig teknologisk og skal have prøvet hvordan en 3D-printer og en robotarm virker.

- Teknologien skal være vort vartegn, men eleverne skal også lære at stave og tale tysk og engelsk, sagde han ved tiltrædelsen i april.