Friske mænd tog kold dukkert ved Spar Es

Vejret var perfekt, da Broagerlands Dykkercenter havde inviteret til julehygge både på land og i vandet.

Broagerland: Mens de fleste løb rundt for at købe gaver, hente juletræ eller jagte en god flæskesteg, så mødtes 10-12 mandlige dykkere på Broagerland for at ønske god jul og hoppe i det 5-6 grader kolde vand. - Vi skal bare hygge os. Det er perfekt vejr. Forholdsvis vindstille. Vi vil helst ikke ud, hvis det er skumtoppe på bølgerne, for så er der ingen sigtbarhed, siger 47-årige Brian Pedersen, ejer af Broagerlands Dykkercenter, som stod bag arrangementet. De seneste år har han inviteret til julehygge ved Spar Es. Først dykker man lidt og herefter er der gløgg, kaffe, æbleskiver og pakkeleg med dykkerudstyr. - Vi elsker at vinterdykke. Jo koldere desto bedre. Algerne forsvinder, og vi kan se fiskene, siger Brian, der ligesom alle andre på nær en var i tørdragt. Desuden havde han noget, de andre ikke havde - en undertrøje med elvarme. - Dykning er det nye golf for den ældre generation. Det er spændende, man får motion og så er det hyggeligt. Der er masser af socialt samvær både før og efter. Om sommeren griller vi for eksempel, siger Brian, der har dykket, siden han var 17 år.

Vi elsker at vinterdykke. Jo koldere desto bedre. Algerne forsvinder, og vi kan se fiskene. Brian Pedersen, ejer af Broagerland Dykkercenter

Foto: Ludvig Dittmann Thomas Grabbe Møller havde fået udsat en julefrokost med svigermor for at være med. Foto: Ludvig Dittmann

Noget af drengesport Brian er, som han selv siger "bidt af en god dykker". Det tog for alvor fart, da han som voksen fik dårlig ryg. Dykningen var den bedste måde at motionere. Han er faglærer på EUC Syd i metalfag, og resten af tiden bruger han næsten udelukkende på hobbyen og dykkercentret. I år er det blevet til hele 237 dyk. Mange af dem sammen med kammeraten og medinstruktøren Niels Iversen. - Det er en anden verden at dykke. Man for nogle nye oplevelser hver gang, også selvom det er i det samme vand. Dykning er lidt af en drengesport, men vi vil gerne have flere kvinder med, siger Niels. Han har altid gerne villet lære at dykke, men det skete først for tre år siden. Sammen med Brian er han nu ude 2-3 gange i løbet af ugen samt næsten hver anden weekend med Broagerland Dykkercenter. - Da børnene blev store, og der kom mere fritid, tænkte jeg, nu skal det være. Det har jeg ikke fortrudt. Niels nævner sejlranden ved Sønderborg, området ved Gammelmark samt skibsvrag, som fede dykkersteder. Sidstnævnte kræver en særlig uddannelse.

Foto: Ludvig Dittmann Det er Brian Pedersen, ejer af Broagerlands Dykkercenter, som stod bag arrangementet. Foto: Ludvig Dittmann

Måtte blive på land Man kan faktisk blive uddannet til "almindelig" dykker på tre intensive dage, men de fleste tager det over en lidt længere periode. Der er først teori og efterfølgende prøve. Klarer man den, er det videre til praktiske øvelser. De kan strække sig over en varierende antal gange alt efter, hvordan man klarer det. Det er op til dykkerinstruktører som for eksempel Brian og Niels, at vurdere om og hvornår man er færdiguddannet. - Jeg skulle til Filippinerne for et år siden og tog derfor en dykkeruddannelse hjemme fra. Det var jeg mest tryg ved, fortæller Thomas Grabbe Møller fra Sønderborg. Han havde fået udsat en julefrokost med svigermor for at være med ved Spar Es. Desværre måtte Thomas blive på land, da han havde fået en kraftig forkølelse. Noget der ikke dur sammen med dykning.

Foto: Ludvig Dittmann Det var perfekt vejr til at dykke. Forholdsvis vindstille så sigtbarheden under vand var god. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Først dykker man lidt og herefter er der gløgg, kaffe, æbleskiver og pakkeleg med dykkerudstyr. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Niels Iversen har altid gerne villet lære at dykke, men det skete først for tre år siden. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Man kan blive uddannet til dykker på tre dage, men de fleste tager det over længere tid. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Foto: Ludvig Dittmann