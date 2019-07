Efter to år med svingende sommervejr, hvor sidste års musikfestival blæste væk på falderebet, var alle sejl sat til for at holde styr på badduner og teltpløkker i år.

2018 måtte pladsfolkene jagte telte og sækkestole ude i det omkringliggende terræn, da der pludselig blæste en voldsom storm ind over slotspladsen. Forrige år druknede Stella Polaris i regn i Sønderborg, så der var almindelig høj stemning over, at det i år blev ved blæsevejr og solskin. Folk kom til den planlagte chill-out festival og slappede af med hygge og god musik.

Volunteers

Anna Ida Ejnarson var en af de frivillige hjælpere, der gik omkring på pladsen og samlede henkastet affald op med en lang tang.

- Jeg gør det for Y's Men's Club, som er indforskrevet af Sønderborg kommune. Selvfølgelig skulle det ikke være nødvendigt at gå og rydde op efter andre. Jeg håber også på, at når de ser en ældre kone som mig samle affald op, at de så lader være med at smide noget på græsset, lød det fra den frivillige hjælper, der også mest havde små stykker papir at gå efter.

Der blev gjort noget særligt for at få børnene op af stolene, omend nogle af dem sad i sækkestole i computerteltet foran diverse spil som FIFA og andre Board Games. Længere nede på pladsen tæt op ad muren legede tyske piger krigsinvalider, hvor de skulle lære at begå sig med en arm og ét ben og komme igennem en bane med bind for øjnene.

- De lærer, hvordan det er at komme hjem fra krigen og være handicappet, fortalte Steen Jørgensen, der har arbejdet mange år på historiecentret med lignende realitetsnære aktiviteter med historisk islæt.