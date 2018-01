Frimærker og postkort med stempler er rene klenodier

AUGUSTENBORG: - De unge er ikke med mere. Vore nyemedlemmer er pensionister, som genoptager en gammel hobby, fordi de har fundet en drengesamling derhjemme, og den er sjældent noget værd, lyder det fra formand i Sønderborg Frimærkeklub Paul B. Jepsen.

Han samlede søndag den vanlige skare, som han selv kalder Tordenskjolds soldater, til byttedag af værdisager som mønter, postkort, stemplede forsendelser og frimærker i Augustenborg-hallerne. Især frimærker er på retur, for end ikke postvæsnet trykker dem mere i nævneværdig grad. Mangen frimærkesamling har først og fremmest værdi for den enkelte samler.

- Se bare her. Du kan få frimærker, der ikke er stemplet, til en værdi af 130 kroner, og du skal kun give 70 kroner for dem, siger Paul B. Jepsen, og peger på en side i et album med gamle, men dog forsendelsesduelige frimærker.

Frankrig trykker 400 nye frimærkemotiver om året, og Grønland og Færøerne er også godt med.

- Det har været en indbringende forretning for postvæsnet at trykke frimærker til samlerne, for det er jo bare at trykke dem på et stykke papir, så har frimærkerne den pålydende værdi, fortæller formanden og Herluf Chr. Jensen i en tid, hvor Post Nord nærmest er imod at bringe breve ud og har nedbragt tømningen af postkasser til et par gange om ugen.

- I postens barndom, blev der delt post ud flere gange om dagen. Da kunne folk skippe et kort afsted om morgenen, hvor der stod, de kom til kaffe hos modtageren om eftermiddagen, fortælle filatelisterne.