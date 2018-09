Sønderborg: Fremtiden er usikker for downhill-entusiasterne i MTB Als, når de fra søndag kun har den tilladte del af deres bane tilbage i Sønderskoven.

- Tre hop tilbage. Det er ingenting. Ikke særligt fedt. Det bliver ligesom, hvis man spillede fodboldkamp på tre kvadratmeter, siger Henning Jønsson fra klubben.

MTB Als har faktisk før været i en lignende situation som i Sønderskoven. Ind til for 2-3 år siden havde den også en bane i Nørreskoven.

- Banen i Nørreskoven havde vi netop fået lov af Naturstyrelsen til at have, men alligevel fjernede de området uden at informere os. De mente ikke det blev brugt, selv om det var i tip top stand. Det var grunden til, at vi søgte mod Sønderskoven og udvidede på ulovlig vis, da vi ikke havde andre muligheder, siger Henning Jønsson.

Han gør opmærksom på, at næsten alt skov i Sønderjylland er ejet af Naturstyrelsen, hvilket gør det rigtig svært for klubben at finde et stykke, den kan udfolde sig på.

- Det kan godt være, Naturstyrelsen ikke vil have et spir nummer 11 (red. en stor downhill-bane), men det udelukker jo ikke, at vi laver noget her, siger Anders Grønning også fra MTB Als.