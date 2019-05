Fremadstormende firma skal sørge for maden på Alsion

- Vi har i lang tid gerne villet til Sønderjylland. Alsion er et spændende hus med kultur, uddannelse og erhverv under ét tag, og vi kan ikke vente med at blive en del af huset og føre vores idéer ud i live, siger direktør René Laursen, som sammen med sin hustru Jane Hillebrandt ejer firmaet.

Har store ambitioner

DinnerdeLuxe har store ambitioner om at puste nyt liv i caféen. Til koncerterne i Alsion vil der i caféen fremover være nye menuer samt et udvalg af mousserende vin og forfriskende specialøl at finde.

Der vil samtidig være mulighed for at forudbestille drikkevarer til arrangementer via en smart webshop-løsning. Drikkevarerne kan nydes i det nye VIP-område i pauserne af arrangementerne, og ændringerne vil mærkes som et friskt pust i caféen, lyder det fra de nye forpagtere. - Som køkkenchef for Café Alsion og ikke mindst indbygger i Sønderborg, kan jeg fornemme, at koncertsalen og caféen er vigtig for byen. Med DinnerdeLuxe's ankomst er jeg sikker på, at vi sammen kan løfte caféen til nye højder og gøre den endnu mere attraktiv for besøgende, siger Max Wilhelmsen, køkkenchef for Café Alsion.

Foruden café- og kantinedrift er DinnerdeLuxe også specialiseret i frokostordninger. Virksomheder i Sønderborg og omegn vil derfor fremover kunne bestille frokost til deres medarbejdere hos firmaet.