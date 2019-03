Fredag kommer klimastrejken til Sønderborg

Sønderborg: - International Klimastrejke kommer til Sønderborg fredag 15. marts, lyder det i en pressemeddelelse fra Rasmus Madsen, der er medarrangør af klimastrejken i Sønderborg.

- Børn og unge over hele verdenen har fået nok. Der bliver strejket over 30 steder i Danmark sammen med knap 1000 andre byer spredt ud over 82 lande. Det bliver et af verdenshistoriens største globale strejker, og den bliver skabt af - essentielt set - børn.

- Vi strejker fordi vi ikke ser mening i, at man skal gå i skole for at "få en fremtid", når den bliver taget for øjnene af os. Verdens største hold af forskere siger, at vi bliver nødt til at gøre meget mere, end vi gør nu, og at vi har 11 år til at gøre det - ellers så stiger jordens temperatur med knap fem grader, lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

- I Sønderborg mødes man kl. 9 foran rådhuset, hvor der vil blive spillet musik, holdt taler, lavet workshops, hvor man kan lave sit eget banner, og der afsluttes med en march gennem byen, lyder det fra Rasmus Madsen.