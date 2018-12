Fra salgschef til buschauffør: Lars Bull ruller ud på de sønderjyske landeveje

- Jeg elsker at møde folk, og jeg kunne mærke efter den første arbejdsdag, at det er bare mig, siger han og fortsætter:

- Det er en fornøjelse at komme ud og køre, og jeg har nogle søde unger, som hilser og opfører sig pænt, når de skal med bussen. Det er et drømmejob, siger han.

Sønderborg: Børnene kan ikke vente med at komme ind i bussen og få varmen efter at have fået fri på Broager Skole. Bag rettet har de i december fået en ny chauffør: Lars Bull.

Er 57 år og gift med Dorte, som driver serveringsstedet Posthuset på Kløvermarken i Sønderborg. Har to børn, Dan og Mark, som er tvillinger og 25 år.Lars Bull er oprindeligt fra Odense, men han har boet størstedelen af sit liv i Sønderborg. Har tidligere arbejdet i møbelbranchen, inden han fortsatte som annoncekonsulent og senere blad- og salgschef på Ugeavisen Sønderborg. Efter 20 år blev hans stilling nedlagt i 2017. Kan lide at rejse til Gran Canaria sammen med hustruen, som de har gjort i 18 år i træk.

Gennem det seneste år har Lars Bull taget kursus til et stort kørekort som chauffør, og han er blevet ansat på en 32 timers kontrakt af Umove, som hører under Sydtrafik.

- Der skete en kæmpe udvikling i de mange år med annoncesalg, som blev mere og mere digitaliseret, og jeg må erkende, at jeg havde stress i den sidste tid med at klare arbejdet, siger han.

Forhindrer ferietradition

Det nye job gør, at Lars Bull og hustruen Dorte i år må bryde en næsten 20 års lang tradition med at tage til Gran Canaria og holde ferie.

- Det passer ikke rigtigt ind i programmet i år, så det bliver en anderledes jul herhjemme sammen med familien, siger han.

Han nævner, at konen også har travlt med at drive serveringsstedet Posthuset i Sønderborg, men han har aldrig overvejet at være en del af værtshuset.

- Det styrer Dorte helt selv. Jeg har haft behov for at koncentrere mig om noget andet, siger han og påpeger, at fritiden er begrænset for parret.

- Jeg får da tid til at se lidt sport en gang imellem med fodbold og håndbold, men ellers er det arbejdslivet og at møde folk, som tæller mest i hverdagen, siger Lars Bull.

Fremtidsplanerne har han lagt klar:

Jeg skal arbejde, indtil jeg bliver pensionist som 67-årig, så jeg ser frem til 10 års arbejde som chauffør, siger han.