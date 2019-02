En kulisse i filmen 'I Krig og Kærlighed' bliver til april genbrugt i oplevelsesparken Universes nye attraktion. Her kan parkens gæster få lov til at være skuespillere, der spiller overfor filmens hovedkarakterer. Rosalinde Mynster og Sebastian Jessen vender tilbage til rollerne som Kirstine og Esben for at indspille scener til den nye attraktion.