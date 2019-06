Fra 2020 kan der uddannes tjenere i Sønderborg

SØNDERBORG: - Tjeneruddannelsen er kommet Sønderborg et stort skridt nærmere. Der er rigtig mange gode argumenter for at etablere et grundforløb af tjeneruddannelsen her. Det er kun blevet forstærket, efter vi har fået Hotel Alsik. Mange har indtil nu arbejdet ufaglært som tjenere, fordi de har fravalgt at tage uddannelsen i Kolding eller Esbjerg. Med et grundforløb i Sønderborg, vil det blive langt mere attraktivt for mange unge at tage uddannelsen, siger formand for regionens uddannelses-udvalg Tage Petersen, Venstre.

Han hilser det velkomment, uddannelsesinstitutionen Kold College ønsker at høre regionen om skolens plan om at lægge et grundforløb af tjeneruddannelsen på EUC Syd i Sønderborg. Det har været et længe næret ønske ikke mindst fra hotel- og restaurationsbranchen, der mener at kunne knytte de unge nærmere til de sønderjyske gastronomi-arbejdspladser med mulighed for at påbegynde uddannelsen i den alsiske hovedby.

- Vi har både pladsen og lærerkræfterne til at undervise kommende tjenerelever. Jeg gætter på, den første snes stykker starter til januar. Så snart regionen og Kold har truffet den endelige beslutning, går vi ud og gør opmærksom på muligheden for at uddanne sig til tjener i Sønderborg, siger direktør for EUC Syd Finn Karlsen.