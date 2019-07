SØNDERBORG: En forulykket bilist forsvandt tidligt torsdag morgen ved fire-tiden fra åstedet, da vedkommende i et solouheld rullede rundt på motorvejen med sin bil. Politiet har afklaret, at bilen har fået venstre hjulsæt ud i rabatten undervejs på motorvejen mellem afkørsel 14 og 15 Søgaard og Gråsten. Føreren af bilen har forsøgt at rette op, men er røget tværs over vejbanen og landet med bilen på skråningen langs motorvejen. Herefter forlod bilisten stedet.

- Vi har haft droner oppe og hunde ude for at se, om vi kunne finde spor af den forulykkede. Hundene taber sporet omkring Felstedvej, siger politikommissær Thomas Berg.

Den forulykkede bil er fjernet fra stedet. Politiet har kontaktet ejeren for at finde ud af, hvem der kan have siddet bag rattet. Bilen trillede rundt, så føreren af bilen har fået en hovedkuls tur i grøften. Der er i forhold til kørslen kun sket ringe materiel skade på personbilen.