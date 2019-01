Forsyningsselskab afviser kritik: Vi bliver både billigere og bedre

Fra 1. marts næste år vil det være Sønderborg Forsynings egne folk, der står for hele affaldsindsamlingen i kommunen. Arkivfoto: Timo Battefeld

Private aktører har ikke noget at komme efter, når de kalder Sønderborg Forsyning vinderbud på affaldsindsamlingen for urealistisk lav, lyder det fra selskabet selv.

Sønderborg: Alt er nøje gennemregnet, og tallene passer. Sønderborg Forsyning afviser alt kritik fra to private renovationsselskaber om, at deres eget vindende bud af affaldsindsamlingen i Sønderborg Kommune fra marts 2020 er urealistisk. - Det er helt naturligt, at de vil kritisere, men der er ikke noget at komme efter. Vi skal jo heller ikke tjene 15-20 procent på det ligesom dem, siger Lars Riemann, direktør i det kommunalt ejede Sønderborg Forsyning. De to hidtidige indsamlere af skrald i kommunen Meldgaard Miljø og Knud Erik Heissel har ellers udtryk vantro over Sønderborg Forsynings vinderpris. Den var 7,8 millioner kroner lavere eller 30 procent end Meldgaards og også betydelig lavere end Heissels, der dog ikke ønsker at sætte tal på. Konkret skal Sønderborg Forsyning bruge 37 skraldemænd mod Meldgaards 35 og Heissels 32. De vil ikke være på akkord men derimod blive ansat på funktionærlignende forhold - altså 8-16. - De får bedre tid til tingene så samtidig med, at vi sparer penge for vores kunder, så vil de også opleve en bedre service, siger Lars Riemann.

Lavet grundigt arbejde Som en offentlig myndighed er Sønderborg Forsyning forpligtet til at sende større opgaver i udbud. Som en del af udbuddet har virksomheder indgivet såkaldte kontrolbud, der beskriver prisen, og hvordan de vil løse opgave. Alle kontrolbud blev før jul sammenholdt i en ekstern vurdering lavet af COWI. Det viste af Sønderborg Forsynings eget bud var bedst målt på pris, miljø og kvalitet. Derfor valgte en enig bestyrelse i selskabet selv at hjemtage opgaven og annullere udbuddet. - Jeg var selv overrasket over prisforskellen. Selvom vi principielt er for udbud til eksterne partnere, så er det altså rigtig mange penge. Der skal være regnet rigtig meget forkert, hvis det her skal være dyre, siger Peter Hansen (V), næstformand i forsyningsselskabet. Udbudsperioden dækker i første omgang syv år, så altså en besparelse på næsten 56 millioner kroner. Til opgaven vil Sønderborg Forsyning investere 40-45 millioner kroner i nye biler heraf fire eldrevne. - Vi har regnet det igennem flere gange. Vi har været godt klædt på, så jeg er ikke nervøs for, at prisen ikke er troværdig, siger formand Tom Hartvig Nielsen (S), som også fremhæver denne grønne profil.

Vil holde nøje øje Sønderborg Forsyning har undervejs rådført sig med andre kommuner, der også har hjemtaget affaldsindsamlingen. Desuden har den haft Rambøll til at rådgive sig. De private renovationsselskaber har appelleret til, at bestyrelsen i forsyningsselskabet ser på budene igen og med andre øjne, men det vinder ikke gehør. - Det kommer ikke til at ske. Jeg er megaglad for vores valg. Det bliver både bedre og billigere for borgerne, siger Tom Hartvig Nielsen. - Vi vil dog løbende holde skarpt øje med, at det, som der er sagt, det koster, det koster det, siger Peter Hansen. Fra 1. marts næste år vil det altså være Sønderborg Forsynings egne folk, der står for hele affaldsindsamlingen i kommunen.