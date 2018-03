Forsyning vil bygge nyt renseanlæg for 300 millioner

Sønderborg: Renseanlæggene i Gråsten, Broager, Himmark og Sønderborg står overfor store renoveringer eller nybyggeri. Derfor ønsker Sønderborg Forsyning at nedlægge de fire renseanlæg og i stedet bygge et nyt, fælles renseanlæg ved Kær Vestermark til 300 millioner kroner.

- Vi har kigget på, hvad der er af andre muligheder i stedet for at reparere på de gamle renseanlæg. Vi ønsker at bygge et nyt og nedlægge Gråsten, Broager, Himmark og Sønderborg renseanlæg, siger Lars Riemann, der er direktør for Sønderborg Forsyning.

Ønsket er at placere anlægget ved Sønderborg Kraftvarmeværk på Vestermark. Der skal laves kommuneplantillæg, lokalplan samt en vvm-proces. Der skal anlægges 35 kilometer ledning til spildevandet, som skal ledes til det nye anlæg i Sønderborg. Ledningen skal blandt andet krydse Sønderborg-motorvejen, jernbanen, Dybbøl Banke samt gå under Alssund. Derfor skal der blandt andet også søges 33 tilladelser og dispensationer til for eksempel krydsning af diger, vandløb og Dybbøl-fredningen.

- Det er ikke et ukompliceret projekt. Der er masser af mulige hurdler i vejen. Men vi tager det, når vi kommer til det. Vi har bare i år 120 projekter med kloakering, så vi er vant til de processer, siger Lars Riemann.