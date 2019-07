Forsvaret vil have konklusion i miljørapport ændret

Det fremgår af afsnittet om flysikkerhed i den rapport, Rambøll har lavet på vegne af Energistyrelsen. Cowi har konkluderet, at vindmøllerne vil kunne erkendes på forsvarets radarer, og at deres følsomhed i området omkring vindmølleparkerne vil være nedsat.

Det er vurderet, at støj fra ramning i anlægsfasen er ubetydelig, selv om støjen ved en bolig kan være over den anvendte kriterieværdi 40dB: Vurderingen bør revideres.

Der mangler en forklaring på de forudsatte støjkildestyrker for 4 MW og 8 MW vindmøller, hvor det er påfaldende at 8 MW støjer mindre end 4 MW vindmøllen.

Det er usikkert om støj fra vindmøllerne er beregnet efter metoden for havvindmøller, som skal anvendes i henhold til den vindmøllebekendtgørelse, der var gældende på det tidspunkt, hvor miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet. Den anvendte beregningsmetode bør oplyses. Hvis modellen for havvindmøller ikke er anvendt, er det en fejl, og støjen fra vindmøllerne kan være undervurderet.

Visualiseringer

Visualiseringerne viser, vindmøller med højde 192,5 m, men det er med projektet muligt at opføre møller med højde op til 200 m.

Visualiseringerne skal vises i et større og bedre format, da de er for små til at illustrere den reelle og forventede visuelle påvirkning.

Med hensyn til støj fra driftsfasen bør antallet af udvalgte punkter, støjen er beregnet for, være flere end de to, der fremgår af Cowi's rapport. Det er i forhold til almindelig praksis et meget lille antal. I hvert fald på Als burde antallet være større.

Der mangler en beskrivelse af forekommende fuglearter på et overordnet niveau - eksempelvis for havørnen, som er ynglende på Sydfyn og må antages at udnytte farvandet som fourageringsområde. En vurdering af projektets konsekvenser for ynglende havørn i forhold til kollision vil være relevant; havørn indgår også i udpegningsgrundlag for Natura 2000 områder.

Konsekvenserne for trækfugle er uklart. Anlægsfasens betydning er generelt nedtonet, og det er dermed uklart, hvilken varighed, de konkrete vurderinger bygger på.

Der tages ikke hensyn til forstyrrelser i yngleperoider, når der foretages vurderinger. Dette bør inddrages.

Det undrer, at de enkelte Natura 2000 områders bevaringsmålsætninger ikke er beskrevet, selv om der i hele den indledende del af Natura 2000 kapitlet netop tales om dette som en del af grundlaget.

Forholdene omkring sejladssikkerhed er grundigt beskrevet.