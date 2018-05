Forsvarere: Sønderborg Kommune er ansvarlig for Ring of fire-ulykke

De to forsvarere i straffesagen mod en 21-årig skater og Sønderborg Skateklub gik hårdt til Sønderborg Kommune, som de mener har ansvaret for ulykken ved skateshow på havnen i maj 2017.

I retten er en 21-årig skater og frivillig hjælper sammen med Sønderborg Skateklub tiltalt i sagen. Den unge skater for at pøse det ekstremt brandfarlige væske bioethanol - altså sprit - på en stor ring, der i forvejen var ild i. Han er tiltalt efter straffeloven for uagtsom legemsbeskadigelse, mens skateklubben er tiltalt for at overtræde arbejdsmiljøloven - altså for ikke at have planlagt og udført skateshowet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så der skete en eksplosionsagtig opflamning, så de syv personer kom til skade.

Sønderborg: - Nu er det ikke min opgave at sørge for at andre bliver hængt til tørre i strafferetten. Men det kommer nok ikke bag på nogen, at jeg vil lade et par bemærkninger falde om Sønderborg Kommunes rolle.

Kommunen vasker hænder

- Nu kan man godt sidde her og være bagklog, men der var et stort pres på min klient. Jeg kan bare sige, at al korrespondance i sagen viser, at Sønderborg Kommune, Brand & Redning - der vist også er kommunen - og politiet har ikke varetaget og håndteret dette arbejde med den omhu, de burde. Det er den egentlige årsag til, at vi sidder her i dag. Man får det indtryk, at der er travlt ved håndvasken, sagde Marcus Rey, der er forsvarer for den unge skater. Han krævede i sine afsluttende bemærkninger skateren frifundet.

Han mente, at kommunen som arrangør burde have stillet yderligere krav til for eksempel afstand til publikum og brug af brandbar væske.

- Sikkerheden er faktisk noget man fra arrangørens side ikke har taget alvorligt. Sikkerhed er ikke noget, man bør overlade til en elev, sagde Marcus Rey om den elev i kommunens eventafdeling, der tidligere har forklaret, at han var sikkerhedsansvarlig - og det er også ham, der har underskrevet og sendt ansøgningen til Syd- & Sønderjyllands Politi.

Marcus Rey mente ikke, at skateren på dagen kunne være klar over, at der i forvejen var ild i ringen, så det var uagtsomt at pøse sprit på.

- Det hele virker tilfældigt planlagt, og det er og bliver en arrangørfejl, sagde han. Marcus Rey pointerede, at forældre til forbrændte børn i pressen er stået frem - ikke for at kræve hårde straffe - tværtimod.

- Der er en eller anden form for accept af, at sådan noget kan ske. Man skal passe på med at lægge uagtsomheds-barren så lavt, at ingen tør engagere sig i frivilligt arbejde, sagde han.