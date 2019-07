Forskelligt og alligevel ensartet

Den franske direktion bag Tour de France lægger vægt på ensartethed i arrangementet, også i de danske byer. Alligevel finder man forskellige udfordringer fra by til by.

- Opbygningerne af tour-faciliteterne er forskellige, afhængigt af om man sender et løb afsted, eller man tager imod - eller befinder sig midt på ruten som gennemkørselsby. Alligevel er det gennem årene lykkedes os at lave en opbygning, der går igen fra by til by, siger han

Langtidsplanlægning

Trods ensartetheden kan byernes størrelser, indretning og erfaring med afvikling af store arrangementer spille et puds.

- Men det er ikke sådan, at bare fordi man er en stor by, så er det meget lettere. Vi kommer tit ud til mindre byer, som tilfældigvis har et helt sportsanlæg tæt på start- eller målområdet med masser af plads til for eksempel lastbilerne, pressecenter og det sikkerhedsmæsige og tekniske operationscenter, siger Herve Nicolas.

Dermed siger han også, at der ligger kolossale opgaver, ikke mindst hvad langtidsplanlægning angår på værtsbyerne:

- De skal jo sørge for, at alle disse forhold er i orden, især hvad plads angår, så vi kan komme og sætte det hele op, som sagt så ensartet som muligt, siger Herve Nicolas.

Hans kollega Cecille Copry har arbejde i A.S.O. i otte år og bliver stadig imponeret:

- I et land som Frankrig, der har haft dette løb i over 100 år, virker det hele måske meget naturligt, at så mange mennesker på daglig basis rejser rundt og sætter op fra by til by - og sover om dagen, hvor vi andre ser løbet. Men opgaven er virkelig stor, fordi så mange bittesmå detaljer skal passe sammen og udgøre det store hele.

- Så er det lige meget, om det er i Frankrig eller i Danmark. Det er en stor opgave, der ligger forud for en tour-afvikling, siger Cecille Copry.