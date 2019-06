Der var idemøde på Sundhalle i april, og nu har beboerne formelt stiftet foreningen Forny Sundgade med henblik på at få indflydelse på områdets udvikling. Gennem en halv snes år har en investor ikke haft held af bebudede kontor- og boligbyggeri. Der stikker ledninger og koblinger op ad jorden i havneområdet, som et minde om hans kuldsejlede planer. Planer om ferieboliger gik også i sig selv igen.

- Vi har haft et hyggeligt kaffemøde med teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, som har lovet, det nedbrændte frysehus vil blive fjernet inden sommeren. Hun siger også, det er illusorisk at tro, området kommer til at ligge hen udelukkende som et grønt område. Vi vil ikke have klasket nogle moderne kontorbygninger op i glas og stål. Vi ligger tæt på det historiske miljø omkring Dybbøl Banke, og Gendarmstien går forbi fiskerihavnen, siger Ray Carlton Jones, der har været initiativtager til at sammenkalde tropperne.

Sundgade har lidt under, en investors planer om kontordomiciler, boliger og liberalt erhverv ikke blev til noget gennem ti år. Til sidst købte kommunen arealet tilbage for 6,2 millioner kroner, og nu skal der laves en ny lokalplan for fiskerihavnen og Sundgade. Der lægger stadig kuttere til, og der kan købes fisk, men ellers tager store dele af kvarteret med det nedbrændte frysehus og tilslutninger og koblinger fra et kuldsejlet feriehus-byggeri sig noget mistrøstigt ud. Fiskerihavnens Venner arbejdede for at skabe liv på havnen med fiskemarkeder og andre aktiviteter. Nu vil foreningen Forny Sundgade forsøge at gøre sin indflydelse gældende for at sikre borgerindflydelse i området.

Borgere i Sundgade mødtes i april på Sundhalle for at få noget at skulle have sagt i udviklingen af fiskerihavnen, som efter deres mening skal forblive grøn og attraktiv og ikke overtages af byggeri i stål og beton. Foto: Timo Battefeld

Grusplads og blomstereng

- Vi har lovetat rydde op, og at der bliver lavet en grusplads og et slæbested med blomstereng ved fiskerihavnen. På længere sigt vil vi lave en lokalplan og sørge for, at der kommer nye former for anvendelse af området. Vi indkalder til borgermøde, siger Aase Nyegaard, Fælleslisten.

Ifølge referatet fra den stiftende generalforsamling har hun givet udtryk for, fiskerihavnen er et attraktivt sted, og at folk gerne vil bo ved vandet.

- Der sker ikke noget på fiskerihavnen foreløbig ud over, kommunen har lovet at rydde op. Med tiden kan der eventuelt komme boliger og liberalt erhverv, siger næstformand i udvalget Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

Kommunen købte området i Sundgade tilbage fra investoren for seks millioner kroner for at sikre, der sker noget i området. Beboerne er utilfredse med, der bliver gjort en masse ved byens øvrige attraktive havnestrøg, men fiskerihavnen får lov at ligge forsømt hen. På idemødet blev der luftet tanker om hyggekrog, Biergarten, arkitektonisk fremhævelse af fiskerihavnen, boldbur, pontonbro, pavilloner og kunst - men som et grønt område uden højhuse. Det vil vise sig, hvor planerne og visionerne mødes. Kommunen planlægger så snart som muligt i sommer at rive den gamle fiskeforarbejdningsfabrik, Sundgade 7 ned. Det er allerede undersøgt, at den ikke har arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

- Den brændte for 18 år siden, siger Ray Jones.

Ifølge et kommunalt skriv giver fundamenterne området et mistrøstigt præg. Der vil ske en forskønnelse af området til en midlertidig rekreativ anvendelse inden for nærmere fremtid. På længere sigt skal den ny lokalplan give nye anvendelses-muligheder med planproces fra sensommeren 2019 til foråret 2020 med borgerinddragelse i starten af efteråret 2019.