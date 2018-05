Formand for udsatterådet i Sønderborg smækker med døren

Jørgen Jørgensen (SF) forlader udsatterådet, som han frygter fremover vil blive styret af den kommunale forvaltning og ikke de udsatte selv.

Sønderborg: Jørgen Jørgensen, den nuværende formand for udsatterådet i Sønderborg Kommune, tager nu konsekvensen af, at social- og seniorudvalget ændrer i udsatterådets forretningsorden. Han går. Med øjeblikkelig virkning. Baggrunden er utilfredshed med, at en ledelsesrepræsentant for kommunen fremover skal sidde med ved bordet, hver gang udsatterådet mødes. Det bliver ødelæggende for arbejdet, synes Jørgen Jørgensen. - Den oprindelige hensigt går fløjten. Vi får et amputeret udsatteråd, der ikke længere vil være selvstændigt og handlekraftigt, men blot vil få sager til høring og orientering, mener han. Preben Storm, formand for social- og seniorudvalget, forstår ikke beslutningen. - Det er op til Jørgen Jørgensen, hvis han synes, at han ikke kan fortsætte under de vilkår. Men i alle andre kommunale råd sidder der altså en repræsentant fra forvaltningen, som hjælper med at afklare tvivl og spørger ind til det, der drøftes, forklarer Preben Storm (S).

Max to ud af 13



Rådet vil fremover bestå af:

Syv medlemmer indstillet af lokale frivillige organisationer, der varetager målgruppens interesser

En ledelsesrepræsentant fra den kommunale administration

To borgere med udsattebaggrund eller et særligt engagement i området

Politiet

Gadesygeplejersken

En medarbejder fra kommunens udsatteteam Sønderborg Kommune ændrer reglerne for udsatterådet, så sammensætningen gøres bredere. Højst to ud af 13 medlemmer vil fremover selv være udsatte. I dag er der fire.Rådet vil fremover bestå af:

Blev ikke hørt Jørgen Jørgensen kritiserer forløbet med udarbejdelse af ny forretningsorden, der i første omgang slet ikke blev forelagt udsatterådet. Rådet har dog senere fået mulighed for at kommentere udkastet og kvitterede blandt andet med følgende svar: "Faktisk har vi tigget og bedt om at blive hørt i sager der vedrører udsatte og hjemløse i flere år, ikke mindst i budgetprocessen. Udsatterådet er også ifølge den nuværende forretningsorden høringsberettiget, men er ikke blevet hørt de sidste par år." Om baggrunden for at ændre på sammensætningen, skriver rådet, at det "er vel kun forvaltnings ønske om at kunne styre udsatterådets dagsorden, målgruppe, og aktiviteter. Anderledes kan rådet ikke tolke det, når forvaltningschefen ønsker at være permanent medlem af udsatterådet."